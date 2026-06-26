Москва26 июнВести.Число автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, по состоянию на 9.00 пятницы, 26 июня, возросло до 2800.
Это следует из данных, размещенных Оперативным каналом информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в MAX.
На данный момент в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1000 автомобилей, время ожидания – больше 3 часов.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1800 транспортных средствговорится в публикации инфоцентра
Для них время ожидания составит около пяти часов.
Два часа назад очередь с обеих сторон насчитывала 1900 транспортных средств.