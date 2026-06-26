До 2800 возросло число машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту

На подходах к Крымскому мосту ждут очереди 2800 автомобилей До 2800 возросло число машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту

Москва26 июн Вести.Число автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, по состоянию на 9.00 пятницы, 26 июня, возросло до 2800.

Это следует из данных, размещенных Оперативным каналом информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в MAX.

На данный момент в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1000 автомобилей, время ожидания – больше 3 часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1800 транспортных средств говорится в публикации инфоцентра

Для них время ожидания составит около пяти часов.

Два часа назад очередь с обеих сторон насчитывала 1900 транспортных средств.