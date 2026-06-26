С обеих сторон Крымского моста в очередях стоят 1900 автомобилей

В очередях у Крымского моста ожидают проезда 1900 автомобилей С обеих сторон Крымского моста в очередях стоят 1900 автомобилей

Москва26 июн Вести.В Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру привели данные о количестве транспорта по состоянию на 7.00 пятницы, 26 июня.

В общей сложности своей очереди ожидают 1900 автомобилистов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 700 транспортных средств говорится в публикации, размещенной в мессенджере MAX

Уточняется, что время ожидания для проезда в Крым может превысить два часа.

Со стороны Керчи находится 1200 автомобилей, время составляет более трех часов.