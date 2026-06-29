В очередях на Крымский мост скопились 1400 автомобилей

В очередях на Крымском мосту ожидают проезда 1400 машин В очередях на Крымский мост скопились 1400 автомобилей

Москва29 июн Вести.В очередях на Крымским мост в обе стороны скопились 1400 машин, сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к объекту.

Данные актуальный по состоянию на 7.00 29 июня, понедельник. Отмечается, что время ожидания составляет от двух до трех часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств… В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств говорится в Telegram-канале центра

Ранее движение по мосту приостанавливалось примерно на пять часов.