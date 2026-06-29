Москва29 июнВести.В очередях на Крымским мост в обе стороны скопились 1400 машин, сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к объекту.
Данные актуальный по состоянию на 7.00 29 июня, понедельник. Отмечается, что время ожидания составляет от двух до трех часов.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств… В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средствговорится в Telegram-канале центра
Ранее движение по мосту приостанавливалось примерно на пять часов.