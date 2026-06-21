Москва21 июнВести.В очереди на подходах к Крымскому мосту находятся порядка 650 транспортных средств, сообщается в канале MAX об оперативной ситуации на мосту.
По данным на 11.00 мск, со стороны Тамани в очереди находится 400 транспортных средств. Время ожидания проезда составляет порядка двух часов.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средствсказано в сообщении
Отмечается, что время ожидания составляет около часа.
Движение по Крымскому мосту было приостановлено в 00.45 мск 21 июня. Ограничения на проезд были отменены спустя девять часов.