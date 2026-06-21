Москва21 июнВести.В очереди на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи находятся 700 транспортных средств, сообщается в канале MAX об оперативной ситуации на мосту. Таковы данные на 14.59 мск.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 700 транспортных средств.говорится в сообщении
Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов.
Со стороны Тамани очереди нет.
Движение по Крымскому мосту приостанавливали в 00.45 мск 21 июня. Ограничения на проезд отменили спустя девять часов.