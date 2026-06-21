До 98 автомашин сократилась очередь на Крымский мост со стороны Керчи

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 98 автомашин До 98 автомашин сократилась очередь на Крымский мост со стороны Керчи

Москва21 июн Вести.Со стороны Керчи в очереди на подходах к Крымскому мосту находятся 98 транспортных средств. Об этом сообщается в канале MAX об оперативной ситуации на мосту. Таковы данные на 22.00 мск.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет говорится в мессенджере

Ранее сообщалось, что в очереди со стороны Керчи скопилось 700 автомобилей. Затем очередь постепенно сокращалась.

Движение по Крымскому мосту приостанавливали в 00.45 мск 21 июня. Ограничения на проезд отменили спустя девять часов.