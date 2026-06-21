Москва21 июнВести.Со стороны Керчи в очереди на подходах к Крымскому мосту находятся 98 транспортных средств. Об этом сообщается в канале MAX об оперативной ситуации на мосту. Таковы данные на 22.00 мск.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нетговорится в мессенджере
Ранее сообщалось, что в очереди со стороны Керчи скопилось 700 автомобилей. Затем очередь постепенно сокращалась.
Движение по Крымскому мосту приостанавливали в 00.45 мск 21 июня. Ограничения на проезд отменили спустя девять часов.