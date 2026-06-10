Москва10 июн Вести.Очередь автомобилистов на Крымский мост около пунктов досмотра ликвидирована. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию на подъездах к переправе со стороны Крыма и Краснодарского края.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет говорится в канале информцентра в мессенджере MAX

Данные актуальны на 0.00 10 июня.

В течение 9 июля очередь на подъезде к мосту со стороны Керчи достигала в моменте 497 автомобилей.