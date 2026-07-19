На Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди около пунктов досмотра Автомобильные очереди около пунктов досмотра на Крымском мосту ликвидированы

Москва19 июл Вести.На Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди около пунктов досмотра. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет отмечается в канале информцентра на платформе MAX

Данные актуальны на 6.00 мск.

Ранее сообщалось, что к 4.00 мск после перерыва в движении по Крымском мосту образовались автомобильные очереди, в которых находились в общей сложности 600 машин.