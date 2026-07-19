Москва19 июлВести.На Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди около пунктов досмотра. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нетотмечается в канале информцентра на платформе MAX
Данные актуальны на 6.00 мск.
Ранее сообщалось, что к 4.00 мск после перерыва в движении по Крымском мосту образовались автомобильные очереди, в которых находились в общей сложности 600 машин.