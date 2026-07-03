На Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди Автомобильные очереди ликвидированы на Крымском мосту

Москва3 июл Вести.На подъездах к Крымскому мосту ликвидированы автомобильные очереди, которые ранее образовались со стороны Керчи. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет говорится в канале информцентра на платформе MAX

Данные актуальны на 00.00 мск 3 июля. По данным на 23.00 со стороны Керчи в очередях перед пунктами досмотра находились 70 транспортных средств.