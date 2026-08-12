На Крымском мосту исчезли автомобильные очереди Автомобильные очереди исчезли на Крымском мосту

Москва12 авг Вести.На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра ликвидированы автомобильные очереди. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет говорится в сообщении, которое опубликовано в канале информцентра в MAX в 06.00 мск

Ранее сообщалось, что в 3.00 мск 12 августа после 5-часового перекрытия Крымского моста в очередях перед пунктами досмотра находились 700 автомобилей. При этом движение автотранспорта перекрывалось повторно – с 4.25 до 5.12 мск.