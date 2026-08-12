Москва12 авгВести.На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра ликвидированы автомобильные очереди. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нетговорится в сообщении, которое опубликовано в канале информцентра в MAX в 06.00 мск
Ранее сообщалось, что в 3.00 мск 12 августа после 5-часового перекрытия Крымского моста в очередях перед пунктами досмотра находились 700 автомобилей. При этом движение автотранспорта перекрывалось повторно – с 4.25 до 5.12 мск.