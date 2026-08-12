Крымский мост открылся для автотранспорта Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось

Москва12 авг Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено после почти 5-часового перерыва, около пунктов досмотра образовались очереди. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 говорится в публикации информцентра на платформе MAX по данным на 3.00 мск

Крымский мост был закрыт для автомобилей с 22.05 мск 11 августа до 2.57 мск 12 августа.