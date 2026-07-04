Москва4 июлВести.На Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта после временного перерыва. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе со стороны Керчи и Тамани.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновленоговорится в сообщении, которое опубликовано в официальном канале информцентра в мессенджере MAX в 2.13
Таким образом временные ограничения на движение автотранспорта на Крымском мосту действовали 58 минут – с 1.15.