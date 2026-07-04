Крымский мост открылся для автомобильного транспорта Движение автотранспорта возобновлено по Крымскому мосту

Москва4 июл Вести.На Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта после временного перерыва. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе со стороны Керчи и Тамани.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном канале информцентра в мессенджере MAX в 2.13

Таким образом временные ограничения на движение автотранспорта на Крымском мосту действовали 58 минут – с 1.15.