Москва14 июн Вести.Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Проезд по Крымскому мосту был перекрыт более часа. Уведомление о приостановке движения было опубликовано в 19.56 по московскому времени в воскресенье, 14 июня. Сообщение об открытии движения появилось в 21.10.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено говорится в публикации

Информации о наличии очередей к пунктам ручного досмотра пока не поступало.