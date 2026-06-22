Москва22 июнВести.На Крымском мосту возобновлено движение автомобильного транспорта, сообщается в Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Движение было перекрыто около часа. Уведомление о закрытии проезда для автомобильного транспорта по Крымскому мосту появилось в 6.28 по московскому времени в понедельник, 22 июня. Сообщение о возобновлении движения было опубликовано в 7.27.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновленоговорится в публикации в мессенджере MAX
Информации о наличии пробок на подъезде к Крымскому мосту пока не поступало.