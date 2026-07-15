Москва15 июл Вести.На Крымском мосту после почти 3-часового перерыва возобновлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено говорится в канале информцентра на платформе MAX

Движение было приостановлено 15 июля в 1.57 на фоне объявленной в Крыму беспилотной опасности. Сообщение об открытии моста было опубликовано в 4.38. Таким образом переправа закрывалась почти на 3 часа.