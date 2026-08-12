Москва12 авг Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновилось после почти 50-минутного перерыва, следует из сообщения информационного центра, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено говорится в канале информцентра на платформе MAX

Путепровод закрывался для автомобилей с 4.25 до 5.12 мск. В этот период в Крыму объявлялась ракетная опасность, согласно данным республиканского главка МЧС в MAX.

Ранее Крымский мост был закрыт для автомобильного транспорта почти 5 часов - в период с 22.05 мск 11 августа до 2.57 мск 12 августа.