Москва6 апр Вести.На Крымском мосту ликвидирована очередь из автомобилей перед пунктами досмотра. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает дорожную обстановку на подъездах к переправе.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет говорится в канале информцентра в мессенджере MAX по состоянию на 3.00 мск

Ранее после почти 2,5-часового закрытия автомобильного движения на Крымском мосту со стороны Тамани в очередях перед пунктами досмотра находилось более 100 машин.