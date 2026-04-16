В инфоцентре Крымского моста сообщили, сколько машин ждут своей очереди Крымский мост вновь поехал, очереди ждут около 440 автомобилей

Москва16 апр Вести.Информационный центр Крымского моста сообщает о том, что после возобновления движения в общей сложности досмотра ждут около 440 автомобилей.

По состоянию на 14.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 140 транспортных средств, со стороны Керчи – 300.

Время ожидания около часа говорится в публикации инфоцентра в мессенджере MAX

Сегодня в районе 12 часов сообщалось о том, что движение по Крымскому мосту временно закрыто. Примерно через полтора часа оно было возобновлено.