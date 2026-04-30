Москва30 апрВести.Оперативный канал Информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту привел данные о ситуации с проездом транспортных средств.
Как следует из сообщения, опубликованного в мессенджере MAX, в очередях скопилось больше 1200 транспортных средств.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часовговорится в заявлении
Еще 600 автомобилей находятся в очереди на досмотр со стороны Керчи. Там время ожидания составит около двух часов.
Ранее сообщалось, что Крымский мост был закрыт минувшей ночью. Движение возобновили около полудня в четверг, 30 апреля.