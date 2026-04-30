Больше 1200 автомобилей стоят в очередях к открывшемуся Крымскому мосту

После открытия Крымского моста на подъездах к нему скопилось более 1200 машин Больше 1200 автомобилей стоят в очередях к открывшемуся Крымскому мосту

Москва30 апр Вести.Оперативный канал Информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту привел данные о ситуации с проездом транспортных средств.

Как следует из сообщения, опубликованного в мессенджере MAX, в очередях скопилось больше 1200 транспортных средств.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов говорится в заявлении

Еще 600 автомобилей находятся в очереди на досмотр со стороны Керчи. Там время ожидания составит около двух часов.

Ранее сообщалось, что Крымский мост был закрыт минувшей ночью. Движение возобновили около полудня в четверг, 30 апреля.