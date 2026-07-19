На подъездах к Крымском мосту образовались автомобильные очереди В очередях около Крымского моста скопилось 600 автомобилей

Москва19 июл Вести.На подъездах к Крымскому мосту после возобновления движения образовались автомобильные очереди со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку в районе путепровода.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа говорится в сообщении, которое опубликовано в канале информцентра на платформе MAX в 4.00 мск

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля на Крымском мосту прерывалось движение автомобильного транспорта почти на 4,5 часа на фоне объявленной на полуострове беспилотной опасности.