В автомобильных очередях на Крымском мосту скопилось 400 машин

На Крымском мосту образовались автомобильные очереди В автомобильных очередях на Крымском мосту скопилось 400 машин

Москва15 июл Вести.На Крымском мосту после почти 3-часового ограничения движения образовались автомобильные очереди. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств говорится в канале информцентра на платформе MAX по данным на 5.00 мск

Ранее 15 июля сообщалось о приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту с 1.57 до 4.38 на фоне объявленной в Крыму беспилотной опасности.