Автомобильная очередь образовалась на Крымском мосту со стороны Тамани

На Крымском мосту образовалась автомобильная очередь Автомобильная очередь образовалась на Крымском мосту со стороны Тамани

Москва5 июн Вести.На Крымском мосту образовалась автомобильная очередь перед пунктом досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе из Крыма и Кубани.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 51 транспортное средство говорится в сообщении инфоцентра, которое опубликовано в канале в MAX в 5.00 мск

В то же время со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.