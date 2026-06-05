Москва5 июнВести.На Крымском мосту образовалась автомобильная очередь перед пунктом досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе из Крыма и Кубани.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 51 транспортное средствоговорится в сообщении инфоцентра, которое опубликовано в канале в MAX в 5.00 мск
В то же время со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.