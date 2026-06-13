Москва13 июн Вести.После временного закрытия движения по Крымскому мосту около пунктов досмотра появилась автомобильная очередь. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку по подъездах к переправе со стороны Крыма и Краснодарского края.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 30 транспортных средств говорится в сообщении информцентра, которое опубликовано в канале в MAX с данными на 6.00 мск

В то же время со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Ранее сообщалось, что на фоне ракетной опасности на полуострове движение автотранспорта было временно перекрыто. Информация о возобновлении автотранспортного сообщения по переправе не опубликована. В настоящее время ракетная опасность на территории Крыма отменена, но на данный момент продолжает действовать в Краснодарском крае.