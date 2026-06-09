Автомобильная очередь на Крымский мост в Керчи сократилась до 170 машин

Очередь из машин на Крымский мост в Керчи сократилась Автомобильная очередь на Крымский мост в Керчи сократилась до 170 машин

Москва9 июн Вести.Автомобильная очередь перед пунктом досмотра в Керчи для въезда на Крымский мост сократилась до 170 машин. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъезде к переправе со стороны Крыма и Краснодарского края.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 170 транспортных средств говорится в сообщении информцентра, которое опубликовано в мессенджере MAX в 3.08 мск

Как уточняется, со стороны Тамани Краснодарского края очереди машин перед пунктом ручного досмотра нет.

Автомобильные очереди на Крымском мосту образовались накануне, 8 июня, после временного перекрытия движения и достигали 500 машин.