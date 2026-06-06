До 350 машин сократилась автомобильная очередь на Крымский мост

Автомобильная очередь на Крымский мост сократилась до 350 машин До 350 машин сократилась автомобильная очередь на Крымский мост

Москва6 июн Вести.Автомобильная очередь к пунктам досмотра на Крымском мосту сократилась до 350 машин. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме онлайн отслеживает обстановку на подъездах к переправе со стороны Крыма и Краснодарского края.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 350 транспортных средств. Время ожидания менее 1 часа говорится в сообщении информцентра, которое опубликовано в MAX в 04.00 мск

Как уточняется, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее сообщалось, что 5 июня к 18.00 мск в очереди со стороны Керчи находилось более 1 тыс. автомобилей.