Со стороны Керчи в очереди на Крымском мосту остаются стоят 45 автомобилей

До 45 сократилось число автомобилей в очереди на Крымском мосту Со стороны Керчи в очереди на Крымском мосту остаются стоят 45 автомобилей

Москва7 июн Вести.По данным на 04.00 воскресенья, 7 июня, в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи остается стоять 45 транспортных средств, сообщается в оперативном MAX-канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

На 04.00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 45 транспортных средств отмечается в сообщении

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Час назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 235 транспортных средств.