Очередь на досмотр перед въездом на Крымский мост составила 235 машин

Досмотра перед въездом на Крымский ост ожидают 235 автомобилей Очередь на досмотр перед въездом на Крымский мост составила 235 машин

Москва7 июн Вести.По состоянию на 03.00 мск очередь на досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи составила 235 автомобилей, сообщили в канале в мессенджере МАХ с оперативной информацией по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

03.00. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания около часа написали в сообщении

Там также уточнили, что со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра очереди нет.

Часом ранее очередь со стороны Керчи составляла 210 машин.