Москва7 июнВести.По состоянию на 03.00 мск очередь на досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи составила 235 автомобилей, сообщили в канале в мессенджере МАХ с оперативной информацией по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
03.00. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания около часанаписали в сообщении
Там также уточнили, что со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра очереди нет.
Часом ранее очередь со стороны Керчи составляла 210 машин.