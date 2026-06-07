Со стороны Керчи в очереди на Крымском мосту стоят 210 автомобилей

До 210 автомобилей выросла очередь на Крымском мосту Со стороны Керчи в очереди на Крымском мосту стоят 210 автомобилей

Москва7 июн Вести.По данным на 02.00 воскресенья, 7 июня, в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находится 210 транспортных средств, сообщается в оперативном MAX-канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

На 02.00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Время ожидания - около часа отмечается в сообщении

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Час назад, по данным оперативного канала, очередь составляла 90 автомобилей.