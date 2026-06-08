Со стороны Керчи в очереди на Крымском мосту стоят 350 автомобилей

В очереди на Крымском мосту находятся 350 транспортных средств Со стороны Керчи в очереди на Крымском мосту стоят 350 автомобилей

Москва8 июн Вести.По данным на 00.00 понедельника, 8 июня, в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 350 транспортных средств, сообщается в оперативном MAX-канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

На 00.00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 350 транспортных средств. Время ожидания - около часа отмечается в сообщении

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Час назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 380 транспортных средств.