Москва24 июнВести.На 05.00 среды, 24 июня, в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 380 транспортных средств, сообщается в оперативном MAX-канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
В 05.00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств. Время ожидания - около часаотмечается в сообщении
Со стороны Тамани очереди нет.
Ранее сообщалось, что мост был перекрыт для движения транспорта в течение почти часа.