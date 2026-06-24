Очередь на Крымском мосту составляет 380 автомобилей Со стороны Керчи выезд по Крымскому мосту ожидают 380 автомобилей

Москва24 июн Вести.На 05.00 среды, 24 июня, в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 380 транспортных средств, сообщается в оперативном MAX-канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В 05.00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств. Время ожидания - около часа отмечается в сообщении

Со стороны Тамани очереди нет.

Ранее сообщалось, что мост был перекрыт для движения транспорта в течение почти часа.