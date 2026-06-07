Москва7 июнВести.По данным на 01.00 воскресенья, 7 июня, в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находится 90 транспортных средств, сообщается в оперативном MAX-канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
На 01.00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 90 транспортных средствотмечается в сообщении
Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее сообщалось, что в 00.00 часов по московскому времени очередь автомобилей со стороны Керчи составляла 70 единиц.