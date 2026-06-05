Москва5 июнВести.Количество автомобилей в очереди на досмотр для проезда по Крымскому мосту сократилась до 598 транспортных средств, что вдвое меньше от пиковых значений днем 5 июня, следует из данных канала об оперативной обстановке на мосту.
По данным на 22.00 мск, со стороны Тамани очереди нет.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 598 транспортных средствсказано в сообщении
Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов.
Ранее днем 5 июня со стороны Керчи образовалась пробка из более 1 тысячи автомобилей.