Москва9 июнВести.Очередь на Крымском мосту за три часа увеличилась более, чем в два раза. Информация об этом опубликована в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.
Так, в 7.00 в очереди на ручной досмотр находились 152 машины, а в 10.00 – уже 349.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средствговорится в сообщении, опубликованном в 9.53
Отмечается, что при таком количестве время ожидания составляет около часа.
В 11.00 количество ожидающих автомобилей увеличилось до 351, а потом начало снижаться. По последним данным, в очереди стоят 311 машин.