Очередь на Крымском мосту увеличилась в два раза за три часа

За три часа очередь из машин на Крымском мосту увеличилась в два раза Очередь на Крымском мосту увеличилась в два раза за три часа

Москва9 июн Вести.Очередь на Крымском мосту за три часа увеличилась более, чем в два раза. Информация об этом опубликована в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

Так, в 7.00 в очереди на ручной досмотр находились 152 машины, а в 10.00 – уже 349.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средств говорится в сообщении, опубликованном в 9.53

Отмечается, что при таком количестве время ожидания составляет около часа.

В 11.00 количество ожидающих автомобилей увеличилось до 351, а потом начало снижаться. По последним данным, в очереди стоят 311 машин.