В очередях перед Крымским мостом скопилось более 1000 автомобилей

Автомобилисты могут простоять перед въездом на Крымский мост до 3 часов В очередях перед Крымским мостом скопилось более 1000 автомобилей

Москва22 июн Вести.Въезда на Крымский мост, по данным на 17:00 московского времени 22 июня, ожидают более 1000 автомобилистов, сообщает оперативный канал по ситуации на мосту в мессенджере MAX.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 780 транспортных средств. Время ожидания около трех часов говорится в публикации

Примерно за час до этого движение по Крымскому мосту перекрывалось на 40 минут. На такой же период движение по мосту останавливалось утром 22 июня.