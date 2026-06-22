Москва22 июнВести.Въезда на Крымский мост, по данным на 17:00 московского времени 22 июня, ожидают более 1000 автомобилистов, сообщает оперативный канал по ситуации на мосту в мессенджере MAX.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 780 транспортных средств. Время ожидания около трех часовговорится в публикации
Примерно за час до этого движение по Крымскому мосту перекрывалось на 40 минут. На такой же период движение по мосту останавливалось утром 22 июня.