После открытия движения на Крымском мосту образовалась автомобильная очередь Автомобильная очередь образовалась на Крымском мосту

Москва16 июл Вести.Крымский мост после 5-часового перерыва открылся для автомобильного транспорта, на переправе образовалась значительная очередь, следует из данных информационного центра, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к путепроводу.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа говорится в сообщении информцентра, которое опубликовано на платформе MAX

Ночью 16 июля в 0.15 Крымский мост закрылся для автомобильного транспорта на фоне введенного режима беспилотной опасности на территории полуострова. Движение было возобновлено в 4.59. Таким образом, автомобильное сообщение было прервано почти на 5 часов.