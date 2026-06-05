Москва5 июн Вести.На Крымском мосту полностью ликвидированы автомобильные очереди, которые вечером 4 июня наблюдались со стороны Керчи. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме онлайн отслеживает обстановку на подъездах к переправе со стороны Крыма и Краснодарского края.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет говорится в сообщении центра, которое опубликовано в мессенджере MAX 00.00 мск 5 июня

Крымский мост был закрыт 4 июня с 2.37 до 9.46. После открытия переправы в очередях со стороны Тамани собрались 500 автомобилей, со стороны Керчи – 310.