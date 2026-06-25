Москва25 июнВести.Число машин, которые стоят в очередях на ручной досмотр по обе стороны Крымского моста, превысило 1100. Об этом сообщили в Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
По ситуации на 11.00 по московскому времени в Тамани находится 220 транспортных средства. Примерное ожидание - около часа.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средствсказано в сообщении
Автомобилисты, следующие со стороны Керчи, могут ожидать в очереди до трех часов.