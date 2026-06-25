Число машин, стоящих в очередях по обе стороны Крымского моста, превысило 1100

Число автомобилей, стоящих на Крымском мосту, превысило 1100 Число машин, стоящих в очередях по обе стороны Крымского моста, превысило 1100

Москва25 июн Вести.Число машин, которые стоят в очередях на ручной досмотр по обе стороны Крымского моста, превысило 1100. Об этом сообщили в Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По ситуации на 11.00 по московскому времени в Тамани находится 220 транспортных средства. Примерное ожидание - около часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств сказано в сообщении

Автомобилисты, следующие со стороны Керчи, могут ожидать в очереди до трех часов.