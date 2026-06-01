Москва1 июнВести.Ситуация с доступностью топлива в Крыму прорабатывается на всех уровнях власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров. Нормализация ситуации с топливом ожидается в течение 30 дней. Также были введены талоны на бензин АИ-95.
Все уровни властей работают над решением проблемысказал Песков
Он отметил, что данная тема "стоит высоко на повестке дня".