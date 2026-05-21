Песков: топливный баланс России рассчитан, Кремль не видит рисков дефицита Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ

Москва21 мая Вести.Баланс топлива в России рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что Министерство энергетики РФ контролирует вопрос обеспечения внутреннего рынка.

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле не видят рисков с обеспечение топливом в РФ на фоне попыток ударов ВСУ​​​.

Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. В целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой сказал Песков

Пресс-секретарь президента отметил также, что в Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов дронов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Нет, Кремль не видит таких рисков сказал Песков

Ранее он заявил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР Россия и Китай достигли понимания по многим основным деталям проекта "Сила Сибири – 2".