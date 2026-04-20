Песков рассказал о стратегической значимости российских запасов нефти Песков: российские объемы нефти сложно не учитывать

Москва20 апр Вести.Российские объемы нефти в условиях мирового кризиса очень трудно не учитывать и не принимать во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Минфином США была продлена отмена ограничений в отношении продаваемой российской нефти.

Рынки переживают сейчас не лучшие времена, и, конечно, скажем так, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание сказал Песков

Россия остается важным энергетическим игроком на мировых рынках, добавил он.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что продление действия лицензии Минфина США на операции с российской нефтью является прагматичным решением американских властей.