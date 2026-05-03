Москва3 мая Вести.Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в РФ, они заработают больше при меньшем объеме экспортной нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева по объектам в РФ, то стоимость нефти вырастет.

Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство. Поэтому в этом плане, скажем так, наши интересы будут обеспечены. Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима сказал Песков

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке дестабилизирован, что ведет к росту цен на нефть.