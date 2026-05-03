Песков: нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть

Песков допустил, что цена на нефть может вырасти еще больше Песков: нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть

Москва3 мая Вести.Стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтяного экспорта РФ. Об этом заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который утверждает, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре.

Я уж не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов сказал Песков

На днях украинские беспилотники атаковали морской порт и нефтебазу в Туапсе. Сейчас в городе ведутся работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов.