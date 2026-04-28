Песков: нефть на атакованном ВСУ НПЗ в Туапсе предназначалась для экспорта

Песков заявил, что нефть на НПЗ в Туапсе предназначалась для экспорта Песков: нефть на атакованном ВСУ НПЗ в Туапсе предназначалась для экспорта

Москва28 апр Вести.В атакованных Украиной хранилищах в Туапсе находилась нефть, предназначавшаяся для экспорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам сказал он

По словам Дмитрия Пескова, киевский режим своими действиями продолжает усугублять дефицит нефти на мировых рынках и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на глобальных энергорынках.

Нефтекомплекс в Туапсе подвергался атакам украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. Из-за пожаров в реку попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Группировку по ликвидации разлива увеличили до 360 человек, задействовано более 60 единиц техники. Для безопасности жителей близлежащих домов проводится эвакуация в пункт временного размещения.