Путин: удары по энергообъектам Туапсе грозят последствиями для окружающей среды Путин предупредил о возможных экологических рисках после удара ВСУ по Туапсе

Москва28 апр Вести.Атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру Туапсе способны обернуться значительным ущербом для окружающей среды. Об этом заявил во вторник Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам безопасности проведения выборов.

Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример - это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные заявил российский лидер

Президент сослался также на доклад губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, лично выехавшего на место происшествия: по информации главы региона, критических угроз сейчас нет, а местные службы успешно справляются с ликвидацией последствий.

В ночь на 28 апреля дроны ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, что привело к крупному возгоранию. Пострадавших нет. В тушении огня были задействованы свыше 220 человек и более 50 машин. Жителей прилегающих домов эвакуировали, пункт временного размещения развернули в одной из школ. На территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим ЧС регионального уровня. Специалисты Роспотребнадзора ведут регулярные замеры состояния воздуха в жилых кварталах.

После атаки в городе временно прекратилась подача воды из-за выхода из строя насосной станции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работы по устранению последствий идут на должном уровне. Он также сообщил, что топливо на НПЗ в Туапсе предназначалось для экспорта.

По поручению главы государства в Туапсе прибыл руководитель МЧС Алексей Куренков с оперативной группой. Было принято решение усилить группировку водолазов для обследования акватории.

К текущему моменту с пострадавших участков вывезено свыше 7,2 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Сбор нефтепродуктов идет круглосуточно на трех ключевых направлениях: на территории морского терминала, в реке Туапсе и на береговой полосе Центрального пляжа. В устье реки установлены каскадные боновые заграждения и нефтеловушка, а к мониторингу морской акватории привлечены пять судов.