Губернатор Кондратьев назвал атаку на НПЗ в Туапсе серьезным ЧП Кондратьев: из-за атаки дронов на НПЗ произошел масштабный пожар

Москва28 апр Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал последствия атаки беспилотников ВСУ на Туапсе.

Глава региона назвал произошедшее серьезным ЧП.

Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ написал руководитель субъекта в мессенджере MAX

В настоящее время с огнем на нефтеперерабатывающем заводе борются 164 человека, используется 46 единиц техники. Планируется увеличение группировки, задействованной в тушении возгорания на НПЗ.

По соображениям безопасности идет эвакуация жителей домов, расположенных рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Как сообщалось ранее, для них организован пункт временного размещения в здании школы.