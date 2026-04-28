Москва28 апрВести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал последствия атаки беспилотников ВСУ на Туапсе.
Глава региона назвал произошедшее серьезным ЧП.
Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗнаписал руководитель субъекта в мессенджере MAX
В настоящее время с огнем на нефтеперерабатывающем заводе борются 164 человека, используется 46 единиц техники. Планируется увеличение группировки, задействованной в тушении возгорания на НПЗ.
По соображениям безопасности идет эвакуация жителей домов, расположенных рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Как сообщалось ранее, для них организован пункт временного размещения в здании школы.