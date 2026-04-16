Москва16 апр Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе в ночь на 16 апреля увеличилось до семи человек.

Ранее сегодня сообщалось о том, что погибли два ребенка. Глава региона сообщил в своем Telegram-канале уточненные данные после разбора завалов и работы экспертов.

Погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой сейчас устанавливается, написал Кондратьев.

С различными травмами обратились к врачам мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, сообщил Кондратьев. Одна из них госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, остальным медики помогли на месте.