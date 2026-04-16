Кондратьев сообщил о попадании обломков БПЛА в гражданское судно в Новороссийске

Москва16 апр Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о последствиях ночной атаки украинских БПЛА в Новороссийске. Там, по его словам, обломки дрона попали в гражданское судно.

Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали написал глава региона в своем Telegram-канале

Пострадал один человек, он доставлен в больницу Новороссийска, проинформировал губернатор Кубани.

Ранее он сообщил, что число пострадавших из-за ночной атаки БПЛА противника на Туапсе увеличилось до семи. Погибли два человека: 14-летняя девочка и взрослая девушка. По информации на данный момент, пятерым потребовалась помощь врачей.