Число пострадавших в ходе ночной атаки на Туапсе увеличилось до трех

Москва20 апр Вести.До трех человек увеличилось число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе в ночь на 20 апреля. Данные приводит оперштаб по Краснодарскому краю в MAX.

В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой атаки беспилотников. Еще одного жителя госпитализировали в медицинское учреждение.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь, уточнили в сообщении.