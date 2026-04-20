Москва20 апрВести.До трех человек увеличилось число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе в ночь на 20 апреля. Данные приводит оперштаб по Краснодарскому краю в MAX.
В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлениемговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой атаки беспилотников. Еще одного жителя госпитализировали в медицинское учреждение.
Пострадавшие получают всю необходимую помощь, уточнили в сообщении.