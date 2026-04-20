В Туапсе в результате ночной атаки украинских БПЛА выбило стекла в 17 зданиях

Москва20 апр Вести.В Туапсе в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников повреждены остекления в 17 зданиях, а также газовая труба. Об этом рассказал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Он также отметил, что уже прошло заседание комиссии по ЧС.

В результате падения фрагментов БПЛА … была повреждена газовая труба протяженностью около 15 метров. Ее уже восстановили… Продолжает поступать информация о повреждении остекления… : в 3 частных, 7 многоквартирных домах, 4 социально-значимых объектах, 3 административных зданиях написал Бойко в своем канале в мессенджере MAX

Организована уборка обломков. Для ликвидации последствий прибыли дополнительные силы Кубань-СПАС. Группы обхода также готовы продолжить работу для оценки ущерба.

Глава Туапсе также отметил, что данные о повреждениях могут обновляться.