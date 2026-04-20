Москва20 апрВести.В Туапсе в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников повреждены остекления в 17 зданиях, а также газовая труба. Об этом рассказал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Он также отметил, что уже прошло заседание комиссии по ЧС.
В результате падения фрагментов БПЛА … была повреждена газовая труба протяженностью около 15 метров. Ее уже восстановили… Продолжает поступать информация о повреждении остекления… : в 3 частных, 7 многоквартирных домах, 4 социально-значимых объектах, 3 административных зданияхнаписал Бойко в своем канале в мессенджере MAX
Организована уборка обломков. Для ликвидации последствий прибыли дополнительные силы Кубань-СПАС. Группы обхода также готовы продолжить работу для оценки ущерба.
Глава Туапсе также отметил, что данные о повреждениях могут обновляться.