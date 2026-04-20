Москва20 апрВести.Транспортная инфраструктура повреждена в морском порту Туапсе после массированной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры, Туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин выехал на место происшествиясказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Прокуратура Краснодарского края и Южная транспортная прокуратура также контролируют соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям.
Враг совершил массированную атаку на Туапсе с применением БПЛА ночью 20 апреля. В результате агрессии один мирный житель погиб, еще один пострадал. В морском порту также произошло возгорание.